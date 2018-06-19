"В ліжку, Криму, на Марсі": Ольга Фреймут здивувала фанів дивним питанням

Філософське питання Ольги Фреймут розділило підписників на два табори: одні пожартували, а другі не на жарт задумалися

Українська телеведуча Ольга Фреймут трохи збентежила своїх instagram-підписників дивним запитанням. Так, відома "ревізор" уточнила у фанів, де вони жили в попередньому житті.

"А де ви жили в попередньому житті?" – задала питання Фреймут.

При цьому ведуча опублікувала фото, де вона з загадковим виглядом і зі стаканчиком кави в руках стоїть на тлі старої будівлі. Імовірно, знімок був зроблений в Лондоні, де нещодавно Фреймут з мамою та донькою відвідала концерт американської співачки Бейонсе.

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Підписникип ведучої неоднозначно сприйняли її питання, тому чимало хто вирішив просто пожартувати. Через що під постом Фреймут зібралося чимало кумедних відповідей на тему того, де ж могли жити її фани в попередньому житті.

"Я більше 10 тисяч років живу на цій планеті, тому чесна відповідь буде – скрізь", - пише ira.irox.

"На Марсі", - жартує funkyfish906.

"В океані", - зазначає stasygra99.

"У раю", - посміхається yan_khmilevkiy.

"В Нарнії", - жартує nazarchik_oleynik.

"В одному з тестів в минулому житті я була дочкою в багатій родині, яка займалася виробництвом вин. Але наш особняк, включаючи всю мою родину, селяни спалили разом з будинком. Ba-da-bums", - фантазує ar4ekov.pavel.

Скріншот коментарів instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Однак не всі сприйняли питання Фреймут жартівливо, деякі постаралися вдумливо відповісти на філософське питання.

"Моя відповідь на це питання таке ж - прекрасне і улюблене місто Донецьк, а нове життя теж біля моря, в Євпаторії", - пише garrybrown88.

"У США... Неймовірно обожнюю все, що з цією країною пов'язано, при чому жодного разу там не був", - зізнається ru_key.

"У минулому житті я жила в Авдіївці, це воістину незабутнє містечко, я його завжди любила і буду любити, саме там залишився величезний шматочок моєї душі!" – коментує katarina09ms.

Скріншот коментарів instagram.com/freimutolia

Нагадаємо, раніше Ольга Фреймут вразила мережу, показавши фото чоловіка і маленького сина.

"Ти моє все", - зворушливо підписала тоді один зі знімків Ольга.

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