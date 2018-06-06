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"Вакарчук напружився": Олег Винник відіграв масштабний концерт у Львові (відео)

STYLERЗірки        06.06.2018 - 12:53
Фото: Олег Винник (РБК-Україна)
Фото: Олег Винник (РБК-Україна)

Артист виступав під дощем

У суботу, 2 червня, у Львові відбувся наймасштабніший концерт Олега Винника в його кар'єрі. Послухати артиста прийшло близько 20 тис. глядачів.

Винник виступав під дощем на стадіоні "Арена Львів". Співак виконав як нові пісні, так і популярні хіти: "Ніно", "Щастя", "Вовчиця".

Відео: Концерт Олега Винника у Львові (facebook.com/babaandkit)

Заради незабутнього шоу Винник привіз з собою десять фур зі світловою і звуковою апаратурою а також величезними світлодіодними екранами, які заповнюють всю площу сцени. Кожна композиція супроводжувалася відео і світловими ефектами

У мережі активно обговорюють концерт Олега Винника.

"Головне, щоб Басков не бачив", - пишуть в коментарях.

Скріншот коментарів (facebook.com/evgen.buderatsky)

"Вовчиці", - зазначили користувачі.

"Вакарчук напружився", - жартують в мережі.

"Ось кандидат у президенти. Його вовчиці перебили б гречку та набори з шампунями", - додали в коментарях.

Скріншот коментарів (facebook.com/evgen.buderatsky)

"Ось для кого стадіон будували", - уточнили користувачі.

нагадаємо, як напівоголений і мокрий Винник підкорив прихильниць відвертим відео.

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Теги: Олег Винник
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