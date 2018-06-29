Leopolis Jazz Fest: до Львова прибув відомий радіоведучий

Крістофер Майк Прайс вже другий раз приїхав на фестиваль

Вже кілька днів у Львові проходить фестиваль Leopolis Jazz Fest. Ведучий популярної радіостанції у Великої Британії JazzFm Крістофер Майк Прайс робить прямі включення прямо з фестивалю. Крістофер вже не перший раз приїжджає висвітлювати цю подію, повідомляє 24 канал.

"У цьому році виступають виконавці, які поєднують у своєму джаз рок, і поп-музику, і нотки модерну, і навіть арт. Це, дійсно, відрізняється від того, що я чув тут минулого разу, коли звучав тільки джаз у його класичному розумінні", – поділився з радіослухачами Крістофер.

На фестиваль прийшли мешканці Львова. Вони кажуть, що відвідали фест, щоб насолодитися неймовірною атмосферою та альтернативною музикою, яку грають наживо. Також його відвідали люди з інших міст.

Відео: фестиваль у Львові (youtube.com/24 канал)

На сцені виступили музиканти з Ізраїлю, США, Німеччини, Данії та України.

Leopolis Jazz Fest проходить вже 4 роки у Львові на відкритих майданчиках, де виступають кращі джазмени зі всього світу. Під час виступів можна не тільки послухати улюблених музикантів, але і підтримати їх СМС-голосуванням.

До речі, раніше українська співачка Джамала також приїхала на Leopolis Jazz Fest у Львів.