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Джамала вместе с украинскими звездами посетили Jazz Fest во Львове (фото)

STYLERЗвёзды        28.06.2018 - 16:57
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Артисты приехали на масштабный музыкальный фестиваль

Украинская певица Джамала, победительница Евровидения 2016, посетила музыкальный фестиваль Jazz Fest во Львове.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Послушать музыку звезда приехала вместе со своим мужем Бекиром Сулеймановым, и трехмесячным сыном Эмиром-Рахманом.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Кроме Джамалы фестиваль посетили телеведущая Катя Осадчая, певица Злата Огневич, музыкант Дмитрий Шуров, Даша Коломиец и другие.

Фото: instagram.com/svitsketv

Фото: instagram.com/svitsketv

Jazz Fest проходит во Львове с 27 июня по 1 июля 2018 года.

Фото: instagram.com/svitsketv

Фото: instagram.com/svitsketv

Ранее Катя Осадчая похвасталась результатом одесской командировки.

Судя по опубликованным другими подписчиками фото, Осадчая отправилась в Одессу, чтобы выступить там в роли ведущей во время официального открытия-презентации новой строительной компании. Однако рабочую поездку украинской телеведущей удалось разбавить отдыхом.

Так, Кате Осадчей все же удалось посетить морское побережье. Телеведущая сделала на фоне Черного моря "улыбчивое" фото, на котором Осадчая позирует в легком летнем платье в красно-белую полоску.

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Теги: Джамала, Злата Огневич, Катя Осадчая
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