Джамала разом з українськими зірками відвідали Jazz Fest у Львові (фото)

Артисти приїхали на масштабний музичний фестиваль
Українська співачка Джамала, переможниця Євробачення 2016, відвідала музичний фестиваль Jazz Fest у Львові.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Послухати музику зірка приїхала разом зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим, і тримісячним сином Еміром-Рахманом.
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Крім Джамали фестиваль відвідали телеведуча Катя Осадча, співачка Злата Огневич, музикант Дмитро Шуров, Даша Коломієць та інші.
Фото: instagram.com/svitsketv
Фото: instagram.com/svitsketv
Jazz Fest проходить у Львові з 27 червня по 1 липня 2018 року.
Фото: instagram.com/svitsketv
Фото: instagram.com/svitsketv
Раніше Катя Осадча похвалилася результатом одеської відрядження.
Судячи з опублікованих іншими передплатниками фото, Осадча вирушила до Одеси, щоб виступити там у ролі ведучої під час офіційного відкриття-презентації нової будівельної компанії. Однак робочу поїздку української телеведучої вдалося розбавити відпочинком.
Так, Каті Осадчій все ж вдалося відвідати морське узбережжя. Телеведуча зробила на тлі Чорного моря "усміхнене" фото, на якому Осадча позує в легкій літній сукнів червоно-білу смужку.
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