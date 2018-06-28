Джамала разом з українськими зірками відвідали Jazz Fest у Львові (фото)

Артисти приїхали на масштабний музичний фестиваль

Українська співачка Джамала, переможниця Євробачення 2016, відвідала музичний фестиваль Jazz Fest у Львові.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Послухати музику зірка приїхала разом зі своїм чоловіком Бекіром Сулеймановим, і тримісячним сином Еміром-Рахманом.

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Фото: instagram.com/jamalajaaa

Крім Джамали фестиваль відвідали телеведуча Катя Осадча, співачка Злата Огневич, музикант Дмитро Шуров, Даша Коломієць та інші.

Фото: instagram.com/svitsketv

Фото: instagram.com/svitsketv

Jazz Fest проходить у Львові з 27 червня по 1 липня 2018 року.

Фото: instagram.com/svitsketv

Фото: instagram.com/svitsketv

Раніше Катя Осадча похвалилася результатом одеської відрядження.

Судячи з опублікованих іншими передплатниками фото, Осадча вирушила до Одеси, щоб виступити там у ролі ведучої під час офіційного відкриття-презентації нової будівельної компанії. Однак робочу поїздку української телеведучої вдалося розбавити відпочинком.

Так, Каті Осадчій все ж вдалося відвідати морське узбережжя. Телеведуча зробила на тлі Чорного моря "усміхнене" фото, на якому Осадча позує в легкій літній сукнів червоно-білу смужку.

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