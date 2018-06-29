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Leopolis Jazz Fest: во Львов прибыл знаменитый радиоведущий

STYLERЗвёзды        29.06.2018 - 15:29
Фото: Джейми Каллум на Leopolis Jazz Fest (facebook.com/leopolisjazz)
Фото: Джейми Каллум на Leopolis Jazz Fest (facebook.com/leopolisjazz)

Кристофер Майк Прайс уже второй раз приехал на фестиваль

Уже несколько дней во Львове проходит фестиваль Leopolis Jazz Fest. Ведущий популярной радиостанции в Великобритании JazzFm Кристофер Майк Прайс делает прямые включения прямо с фестиваля. Кристофер уже не первый раз приезжает освещать это событие, сообщает 24 канал.

"В этом году выступают исполнители, которые сочетают в своем джазе рок, и поп-музыку, и нотки модерна, и даже арт. Это, действительно, отличается от того, что я слышал здесь в прошлый раз, когда звучал только джаз в его классическом понимании", – поделился с радиослушателями Кристофер.

На фестиваль пришли жители Львова. Они говорят, что посетили фест, чтобы насладиться невероятной атмосферой и альтернативной музыкой, которую играют вживую. Также его посетили люди из других городов.

Видео: фестиваль во Львове (youtube.com/24 канал)

На сцене выступили музыканты из Израиля, США, Германии, Дании и Украины.

Leopolis Jazz Fest проходит уже 4 года во Львове на открытых площадках, где выступают лучшие джазмены со всего мира. Во время выступлений можно не только послушать любимых музыкантов, но и поддержать их СМС-голосованием.

Кстати, украинская певица Джамала также приехала на Leopolis Jazz Fest во Львов.

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Теги: Львов, фестиваль
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