Віце-міс Україна помічена в обіймах відомого співака

Модель своєю красою полонила серце артиста

Відома модель, віце-міс Україна 2015 Феріда Ібрагімова закрутила роман зі східним мачо Jonibek. Дівчина була помічена в пристрасних обіймах співака.

Як виявилося, Феріда зіграла головну роль у відео Jonibek на сингл "LILU". Новий кліп артиста - це історія про почуття, у якій головні герої стали забороненим плодом один для одного.

Фото: Феріда Ібрагімова і Jonibek (прес-служба)

За задумом режисера Віктора Скуратовського кліп "LILU" наповнений синергією алегорії і суворого реалізму сучасності. В оазисі розкішного життя високопоставлені особи зазначають заручини свого друга з молодою коханкою. У неї закохується артист, запрошений розважати гостей.

Щоб підкреслити волелюбний характер головного героя, кліпмейкер вирішив включити у відео сцену, у якій Jonibek на шикарному байку розсікає по серпантину на березі затоки Акротірі.

Кадри зі зйомок відео

"Вибір був між Bentley і Bentley... . І залишався тільки один маленький нюанс – я ніколи навіть не сидів за кермом байка! Ні у мене, ні у кого-небудь зі знімальної групи не було прав на водіння мотоцикла, а Скуратівський не здавався і наполягав, що знімати мене буде тільки на байку", - з посмішкою згадує Jonibek.

Довелося втрутитися в ситуацію продюсеру артиста, який допоміг приспати пильність охорони і забрати з приватного паркінгу заброньований для зйомок байк. Всю ніч на безлюдних трасах Jonibek навчався впевнено триматися в сідлі. І наступним вранці здивував всю знімальну групу і режисера, відзнявшись у всіх сценах на байку без дублера.

Відео: Jonibek "LILU" (YouTube/Jonibek Ukraine)

Пізніше співак зізнався, що гонки на шаленій швидкості далися йому непросто, але до кінця зйомок він полюбив байк. До речі, частина знімального процесу проходила на приватній віллі в елітному районі Лімасола на Кіпрі, вартістю близько $10 млн, а також на яхті Azimut, вартістю близько $500 тисяч.

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