Вице-мисс Украина замечена в объятиях известного певца

Модель своей красотой покорила сердце артиста

Известная модель, вице-мисс Украина 2015 Ферида Ибрагимова закрутила роман с восточным мачо Jonibek. Девушка была замечена в страстных объятиях певца.

Как оказалось, Ферида сыграла главную роль в видео Jonibek на сингл "LILU". Новый клип артиста - это история о чувствах, в которой главные герои стали запретным плодом друг для друга.

Фото: Ферида Ибрагимова и Jonibek (пресс-служба)

По задумке режиссера Виктора Скуратовского клип "LILU" наполнен синергией аллегории и сурового реализма современности. В оазисе роскошной жизни высокопоставленные особы отмечают помолвку своего друга с молодой возлюбленной. В нее и влюбляется артист, приглашенный развлекать гостей.

Чтобы подчеркнуть свободолюбивый нрав главного героя, клипмейкер решил включить в видео сцену, в которой Jonibek на шикарном байке рассекает по серпантину на берегу залива Акротири.

Кадры со съемок видео

"Выбор был между Bentley и… Bentley. И оставался только один маленький нюанс – я никогда даже не сидел за рулем байка! Ни у меня, ни у кого-либо из съемочной группы не было прав на вождение мотоцикла, а Скуратовский не сдавался и настаивал, что снимать меня будет только на байке", - с улыбкой вспоминает Jonibek.

Пришлось в ситуацию вмешаться продюсеру артиста, который помог усыпить бдительность охраны и забрать с частного паркинга забронированный для съемок байк. Всю ночь на безлюдных трассах Jonibek учился уверенно держаться в седле. И следующим утром удивил всю съемочную группу и режиссера, отснявшись во всех сценах на байке без дублера.

Видео: Jonibek "LILU" (YouTube/Jonibek Ukraine)

Позже певец признался, что гонки на бешеной скорости дались ему непросто, но к концу съемок он полюбил байк. К слову, часть съемочного процесса проходила на частной вилле в элитном районе Лимасола на Кипре, стоимостью около $10 млн, а также на яхте Azimut, стоимостью около $500 тысяч.

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