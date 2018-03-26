Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Закохалася і офігела": Леся Нікітюк шокувала еротичними фото

STYLERЗірки        26.03.2018 - 19:52
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На пост ведучої про кохання відреагував відомий український співак

Відома українська ведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками еротичними знімками. Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Ось, що робить зі мною твоя любов ... закохалася і афігєла. Дівчата, у вас теж так? Закохалися і афігєлі?" - написала Нікітюк.

На одному зі знімків вона еротично позує для фотографа. А от на другому демонструє "наслідки закоханості".

Скріншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На пост ведучої відреагував український співак Віталій Козловський.

"Так! Що за сльози?! Що, вперше? Тю! Своє так просто не піде, своє так просто не відпустить", - написав Козловський.

"Як жити..." - відповіла Нікітюк.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Знімки зірки також прокоментували шанувальники:

"Така сексі-бамбіна на першій... чекаєш другу гарячіше, і тут - хопа".

"Круто, коли покажеш сусіда?".

"Коли покажеш свого бойфренда?".

"Леся, Ви красуня".

"На другій фотографії дуже приваблива!".

"Погляд закоханої жінки".

"Дивна жінка. Обожнюю".

"Друга фотографія - агонь".

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що у ведучої є коханий, якого вона зберігає в таємниці і називає "сусідом".

Раніше Леся Нікітюк розповіла про свого коханого.

До речі, экс-ведуча "Орла і Решки" розповіла, чи є дружба в українському шоу-бізнесі.

Екс-ведуча "Орла і Решки" розповіла, чи є дружба в українському шоу-бізнесі "А у мене вже літо": екс-ведуча "Орла і Решки" прийшла на ефір в купальнику
Теги: Леся Нікітюк
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top