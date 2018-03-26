"Закохалася і офігела": Леся Нікітюк шокувала еротичними фото

На пост ведучої про кохання відреагував відомий український співак

Відома українська ведуча Леся Нікітюк поділилася з шанувальниками еротичними знімками. Відповідні фото зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Ось, що робить зі мною твоя любов ... закохалася і афігєла. Дівчата, у вас теж так? Закохалися і афігєлі?" - написала Нікітюк.

На одному зі знімків вона еротично позує для фотографа. А от на другому демонструє "наслідки закоханості".

Скріншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На пост ведучої відреагував український співак Віталій Козловський.

"Так! Що за сльози?! Що, вперше? Тю! Своє так просто не піде, своє так просто не відпустить", - написав Козловський.

"Як жити..." - відповіла Нікітюк.

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Знімки зірки також прокоментували шанувальники:

"Така сексі-бамбіна на першій... чекаєш другу гарячіше, і тут - хопа".

"Круто, коли покажеш сусіда?".

"Коли покажеш свого бойфренда?".

"Леся, Ви красуня".

"На другій фотографії дуже приваблива!".

"Погляд закоханої жінки".

"Дивна жінка. Обожнюю".

"Друга фотографія - агонь".

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що у ведучої є коханий, якого вона зберігає в таємниці і називає "сусідом".

Раніше Леся Нікітюк розповіла про свого коханого.

До речі, экс-ведуча "Орла і Решки" розповіла, чи є дружба в українському шоу-бізнесі.