"Влюбилась и офигела": Леся Никитюк шокировала эротичными фото

На пост ведущей о любви отреагировал известный украинский певец

Известная украинская ведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками эротичными снимками. Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Вот, что делает со мной твоя любовь ... влюбилась и афигела. Девушки, у вас тоже так? Влюбились и афигели?" - написала Никитюк.

На одном из снимков она эротично позирует для фотографа. А вот на втором демонстрирует "последствия влюбленности".

Скриншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На пост ведущей отреагировал украинский певец Виталий Козловский.

"Так! Что за слезы?! Что, впервые? Тю! Свое так просто не уйдет, свое так просто не отпустит", - написал Козловский.

"Как жить…" - ответила Никитюк.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Снимки звезды также прокомментировали поклонники:

"Такая секси-бамбина на первой… ожидаешь вторую горячее, и тут - хопа".

"Круто, когда покажешь соседа?".

"Когда покажешь своего бойфренда?".

"Леся, Вы красотка".

"На второй фотографии очень привлекательна!".

"Взгляд влюбленной женщины".

"Странная женщина. Обожаю".

"Вторая фотография - агонь".

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что у ведущей есть возлюбленный, которого она хранит в тайне и называет "соседом".

Ранее Леся Никитюк рассказала о своем возлюбленном.

Кстати, экс-ведущая "Орла и Решки" рассказала, есть ли дружба в украинском шоу-бизнесе.