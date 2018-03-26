"Влюбилась и офигела": Леся Никитюк шокировала эротичными фото

На пост ведущей о любви отреагировал известный украинский певец
Известная украинская ведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками эротичными снимками. Соответствующие фото звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
"Вот, что делает со мной твоя любовь ... влюбилась и афигела. Девушки, у вас тоже так? Влюбились и афигели?" - написала Никитюк.
На одном из снимков она эротично позирует для фотографа. А вот на втором демонстрирует "последствия влюбленности".
Скриншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)
На пост ведущей отреагировал украинский певец Виталий Козловский.
"Так! Что за слезы?! Что, впервые? Тю! Свое так просто не уйдет, свое так просто не отпустит", - написал Козловский.
"Как жить…" - ответила Никитюк.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Снимки звезды также прокомментировали поклонники:
"Такая секси-бамбина на первой… ожидаешь вторую горячее, и тут - хопа".
"Круто, когда покажешь соседа?".
"Когда покажешь своего бойфренда?".
"Леся, Вы красотка".
"На второй фотографии очень привлекательна!".
"Взгляд влюбленной женщины".
"Странная женщина. Обожаю".
"Вторая фотография - агонь".
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, что у ведущей есть возлюбленный, которого она хранит в тайне и называет "соседом".
Ранее Леся Никитюк рассказала о своем возлюбленном.
Кстати, экс-ведущая "Орла и Решки" рассказала, есть ли дружба в украинском шоу-бизнесе.