Ми разом: Седокова привезла в Київ маленького Гектора

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Фанати відзначили сильну схожість Гектора з мамою

Відома співачка Анна Седокова повідомила, що вона разом з дітьми приїхала в Київ. Про це співачка написала на своїй сторінці в Instagram.

Вона повідомила, що вирішила відвідати квартиру, в якій жила багато років тому і де виросла її дочка.

Анна Седокова зазначила, що її маленький син Гектор поїздку на поїзді переніс без проблем, а тепер разом з мамою вивчає місто.

"Це Ми Разом. Вивчає місто. Адже він вперше в Києві. Доїхали на поїзді нормально. Навіть більше сподобалося, ніж у літаку. Грав, вночі спав, ледве розбудили вранці. Всього пару днів не бачила, а здається, що вічність пройшла. Зараз поїдемо в квартиру, в якій я жила років 10 тому. Де ще росла маленька Алінка. Де ще цуценям бігав маленький Булочка. Де на дитячому столі ще фломастером намальовані Аліни каляки-маляки", - так підписала Седокова спільну фотографію з Гектором.

Скріншот фото (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники співачки відзначили схожість Гектора з матір'ю, а також зі старшими сестрами - Аліною і Монікою.

"Гарні дітки у вас, Анна", "Він тут так на вас схожий. Це нормально, що всі 3 дитини зараз - копія Ви?" - написали фанати.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

"Анна, тепер люди не будуть говорить, що у вас накачані губи. Гектор тому підтвердження. Красень", - відзначають шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

"А зараз він мені нагадує хлопчика з фільму "Один вдома", "Він прекрасний. Ваша маленька копія", "В ці очі можна дивитися нескінченно", - восхищаються Гектором передплатники.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

А ось фанатки з фан-групи Анни Сєдокової припустили, що співачка приїхала до Києва через суд, який стосується спадщини.

"Анюта, я пам'ятаю ти в інтерв'ю говорила, що судишся за цю квартиру. Де жила раніше. Це означає, що ти виграла суд і квартира йде у спадок Аліні?", - написали фани.

Скріншот коментарів (instagram.com/annasedokova)

До речі, співачка Анна Сєдокова судиться зі своїм колишнім чоловіком Максимом Чернявським через опіки над спільною дочкою.

Відео: STYLER.rbc.ua