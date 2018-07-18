Мы вместе: Седокова привезла в Киев маленького Гектора

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Фанаты отметили сильное сходство Гектора с мамой

Известная певица Анна Седокова сообщила, что она вместе с детьми приехала в Киев. Об этом певица написала на своей странице в Instagram.

Она сообщила, что решила посетить квартиру, в которой жила много лет назад и где выросла ее дочь.

Анна Седокова отметила, что ее маленький сын Гектор поездку на поезде перенес без проблем, а теперь вместе с мамой изучает город.

"Это Мы Вместе. Изучает город. Ведь он впервые в Киеве. Доехали на поезде нормально. Даже больше понравилось, чем в самолете. Играл, ночью спал, утром еле разбудили. Всего пару дней не видела, а кажется, что вечность прошла. Сейчас поедем в квартиру, в которой я жила лет 10 назад. Где еще росла маленькая Алинка. Где еще щенком бегал маленький Булочка. Где на детском столе еще фломастером нарисованы Алины каляки-маляки", - так подписала Седокова совместную фотографию с Гектором.

Скриншот фото (instagram.com/annasedokova)

Поклонники певицы отметили сходство Гектора с матерью, а также со старшими сестрами - Алиной и Моникой.

"Красивые детки у вас, Анна", "Он тут так на вас похож. Это нормально, что все 3 ребенка сейчас - копия Вы?" - написали фанаты.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

"Анна, теперь люди не будут говорит, что у вас губы накачены. Гектор тому подтверждение. Красавец", - отмечают поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

"А сейчас он мне напоминает мальчугана из фильма "Один дома", "Он прекрасен. Ваша маленькая копия", "В эти глаза можно смотреть бесконечно", - восхищаються Гектором подписчики.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

А вот фанатки из фан-группы Анны Седоковой предположила, что певица приехала в Киев из-за суда, который касается наследства.

"Анют, я помню ты в интервью говорила, что судишься за эту квартиру. Где жила раньше. Это значит, что ты выиграла суд и квартира идет в наследство Алине?", - написали фаны.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Кстати, певица Анна Седокова судится со своим бывшем мужем Максимом Чернявским из-за опеки над общей дочерью.

Видео: STYLER.rbc.ua