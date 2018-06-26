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"Увага, Київ": популярна російська група відмовилася виступати на Atlas Weekend

STYLERЗірки        26.06.2018 - 14:33
"Звери" (фото: facebook.com/zveruband)
"Звери" (фото: facebook.com/zveruband)

"Звери" скасували виступ на фестивалі Atlas Weekend

Популярна російська рок-група "Звери" скасувала виступ на фестивалі Atlas Weekend, який пройде в Києві з 3 по 8 липня. Про це музиканти повідомили у своєму Instagram-акаунті.

"На жаль група "Звери" не приїде на фестиваль Atlas Weekend. Скасовувати наш концерт було важко, але необхідно. Скасування пов'язане з непрофесійним підходом приймаючої сторони. Нам дуже шкода. Сподіваємось на швидку зустріч із вами", - йдеться в повідомленні.

Пост на сторінці групи "Звірі" (instagram.com/zveri_official)

Причина, по якій Рома Звєрь і його команда не виступлять на фестивалі в українській столиці, не розкривається.

При цьому в коментарях до посту музиканти зізналися, що вони "самі вже зібрали валізи, але ось так".

"Дуже шкода", - додали російські артисти.

Зазначимо, що ні на офіційному сайті фестивалю, ні на сторінках Atlas Weekend у соціальних мережах інформації про скасування виступу "Звєрєй" немає.

Нагадаємо, популярний український співак Олег Винник стане хедлайнером Atlas Weekend. Секс-символ української естради виступить у перший день фестивалю.

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Теги: фестиваль, звери
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