"Внимание, Киев": популярная российская группа отказалась выступать на Atlas Weekend

"Звери" отменили выступление на фестивале Atlas Weekend

Популярная российская рок-группа "Звери" отменила выступление на фестивале Atlas Weekend, который пройдет в Киеве с 3 по 8 июля. Об этом музыканты сообщили в своем Instagram-аккаунте.

"К сожалению группа "Звери" не приедет на фестиваль Atlas Weekend. Отменять наш концерт было тяжело, но необходимо. Отмена связана с непрофессиональным подходом принимающей стороны. Нам очень жаль. Надеемся на скорую встречу с вами", - говорится в сообщении.

Пост на странице группы "Звери" (instagram.com/zveri_official)

Причина, по которой Рома Зверь и его команда не выступят на фестивале в украинской столице, не раскрывается.

При этом в комментариях к посту музыканты признались, что они "сами уже чемоданы собрали, но вот так".

"Ужасно жаль", - добавили российские артисты.

Отметим, что ни на официальном на сайте фестиваля, ни на страницах Atlas Weekend в социальных сетях информации об отмене выступления "Зверей" нет.

Напомним, популярный украинский певец Олег Винник станет хедлайнером Atlas Weekend. Секс-символ украинской эстрады выступит в первый день фестиваля.

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