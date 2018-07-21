Внучка Софії Ротару похвалилася розкішним відпочинком в Сен-Тропе (фото)

Фото: Софія Ротару з онукою (instagram.com/sofiarotaru.official)

Знімки вже підкорили фанатів дівчата

Онука легендарної української співачки Софії Ротару показала підписникам, як проводить час на відпочинку в Сен-Тропе. Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на знімках видно 17-річну Соню Євдокименко, яка проводить літній відпочинок на Лазурному березі в Сен-Тропе. На них можна помітити, що дівчина позує в одязі від українського дизайнера Лілії Пустовіт, яка є її хрещеною.

Фото: внучка Софії Ротару (instagram.com/sofialookbook)

У той же час користувачі мережі захоплювалися зовнішнім виглядом і красою дівчини.

"Гарний вигляд", - сказав користувач Наталія Денисова.

"Вид і Софія чудові", - сказав юзер Максим Ханынев.

"Дуже гарне фото", - підкреслив користувач Надія Чикарева.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/sofialookbook)

До речі, відома українська співачка Софія Ротару, якій нещодавно виповнилося 70 років, поділилася з шанувальниками сімейним фото з дітьми та онуками. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі. На фото співачка позує з сином, який зробив селфи, невісткою і своїми онуками.

Як повідомлялося раніше, онука відомої української співачки Софії Ротару – 17-річна Соня Євдокименко підкорює модельною зовнішністю шанувальників. На своїй сторінці у соцмережі Instagram юна модель ділиться з шанувальниками безліччю фото.

Євдокименко бере участь у тижнях моди, співпрацює з різними брендами, зокрема з українським брендом своєї хрещеної Лілії Пустовіт - Poustovit.

Смішні ситуації з участю дівчат за кермом (video.rbc.ua)