Чарівно: Даша Астаф'єва вразила фанатів ніжними фото

Скріншот фото (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники назвали співачку нереально красивою

Українська співачка Даша Астаф'єва здивувала шанувальників чуттєвими фотографіями без макіяжу, які опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Українська поп-співачка, колишня учасниця проекту NikitA, опублікувала свої знімки, де постала перед фанатами без косметики і продемонструвала свої веснянки.

Скріншот фото (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники прийшли в захват від цих фотографій і написали зірці, що вона виглядає на них нереально красивою і чарівною.

Скріншот фото (instagram.com/da_astafieva)

"Супер фотка!", "Нереальне істота...ой, не можу", "Даша, ви прекрасні в канапушках", "Сонячна", "Неймовірно, наскільки ж може бути красивою дівчина без макіяжу", - написали фанати.

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

"Даша, яка ви красуня", "Дуже красива фотографія і Ви", "Як чарівно", - захопилися шанувальники.

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

"Дуже чуттєве фото", "Даша, ви прекрасні", "Краса", Яка ж ти", - прийшли в захват передплатники співачки.

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

До речі, Даша Астаф'єва відверто розповіла про свій відхід з групи NikitA. Зірка повідомила, що після 10 років спільної роботи, її перестав влаштовувати формат співпраці.

"Ми багато працювали з продюсером гурту Nikita Юрієм Нікітіним. Мій контракт достроково закінчився у вересні 2017 року. Я вважаю, що надалі сама принесу собі велику користь у своїй творчій діяльності. Я пішла не без конфліктів. Швидше за все, вони запам'ятають мене скандалісткою і дурепою. Але мені все одно", - зазначила Астаф'єва.

Відео: video.rbc.ua