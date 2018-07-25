"Ось це прес!": Ані Лорак полонила шанувальників фігурою (фото)

STYLER Зірки 25.07.2018 - 21:31
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak) Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка похизувалася плоским животом

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії і вкрай рідко виступає в рідній країні, продемонструвала шанувальникам свій прес. Відповідні фото опубліковані на сторінці виконавиці у соцмережі Instagram.

На знімку зірка в короткому топі і легінсах показала підтягнуту фігуру, спираючись на плечі танцюристів. Варто відзначити, що співачці 39 років, і вже 27 вересня виповниться 40.

"Ми готуємо цікаві постановки з моїм кращим балетом", - зауважила Кароліна Куєк.

&quot;Ось це прес!&quot;: Ані Лорак полонила шанувальників фігурою (фото)

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Знімки співачки прокоментували багато користувачів мережі:

"Ось це прес!".

"Шикарний прес".

"Прес офігенний!".

"Дуже красива".

"Яка фігура! Ви наша мотивація".

"Ось це так! Фігура звичайно! Гарної підготовки, Діва!".

"Який прес, яка фігура, ідеальна жінка".

&quot;Ось це прес!&quot;: Ані Лорак полонила шанувальників фігурою (фото)

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

&quot;Ось це прес!&quot;: Ані Лорак полонила шанувальників фігурою (фото)&quot;Ось це прес!&quot;: Ані Лорак полонила шанувальників фігурою (фото)&quot;Ось це прес!&quot;: Ані Лорак полонила шанувальників фігурою (фото)&quot;Ось це прес!&quot;: Ані Лорак полонила шанувальників фігурою (фото)&quot;Ось це прес!&quot;: Ані Лорак полонила шанувальників фігурою (фото)&quot;Ось це прес!&quot;: Ані Лорак полонила шанувальників фігурою (фото)&quot;Ось це прес!&quot;: Ані Лорак полонила шанувальників фігурою (фото)

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Раніше Ані Лорак показала раритетне відео. Зірка поділилася з шанувальниками уривком зі зйомок свого першого кліпу.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)

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