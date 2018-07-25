"Ось це прес!": Ані Лорак полонила шанувальників фігурою (фото)

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка похизувалася плоским животом

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії і вкрай рідко виступає в рідній країні, продемонструвала шанувальникам свій прес. Відповідні фото опубліковані на сторінці виконавиці у соцмережі Instagram.

На знімку зірка в короткому топі і легінсах показала підтягнуту фігуру, спираючись на плечі танцюристів. Варто відзначити, що співачці 39 років, і вже 27 вересня виповниться 40.

"Ми готуємо цікаві постановки з моїм кращим балетом", - зауважила Кароліна Куєк.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Знімки співачки прокоментували багато користувачів мережі:

"Ось це прес!".

"Шикарний прес".

"Прес офігенний!".

"Дуже красива".

"Яка фігура! Ви наша мотивація".

"Ось це так! Фігура звичайно! Гарної підготовки, Діва!".

"Який прес, яка фігура, ідеальна жінка".

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Раніше Ані Лорак показала раритетне відео. Зірка поділилася з шанувальниками уривком зі зйомок свого першого кліпу.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)