"Ось твій айфонище": стало відомо точний час народження Регіни Тодоренко

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Співачка нарешті зізналась, у який же саме час вона народилася

Українська телеведуча Регіна Тодоренко розсекретила точну дату свого народження. Нагадаємо, що над цим питанням прихильники екс-ведучої "Орла і Решки" ламали голову не один день. Адже за правильну відповідь мандрівниця пообіцяла новенький IPhone.

Нагадаємо, що в день свого народження – 14 червня – Тодоренко спровокувала справжній флешмом. Її підписники в мережі instagram буквально засипали її коментарями, намагаючись вгадати точний час народження улюблениці.

"Вирішила зробити свій ДР і комусь з вас подарунок: хто першим відгадає точний час мого народження, отримає новенький IPhone", - написала тоді Тодоренко, побажавши кожному удачі.

Через місяць, стало відомо, хто ж відгадав точний час народження Тодоренко!

Переможницею стала дівчина Дарина з Пітера.

"Дар'я, дорога! Ти вгадала, о котрій годині я народилася. Я народилася в 11:30 рівно. І ось твій айфонище, він скоро їде до тебе в Пітер. Вітаю!" – повідомила приємну новину Регіна Тодоренко в короткому відео.

Тодоренко показала телефонну новинку (скріншот instagram.com/reginatodorenko)

А саме під цим фото з Лондона, куди Регіна відправилася відзначати день народження, Тодоренко і запустила незвичайний флешмоб (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Зазначимо, раніше STYLER писав, які саме сувеніри любить привозити з собою на пам'ять собі і своїм рідним Регіна Тодоренко.

Телеведуча зізналася, що за відправленими нею листівками вже можна написати цілу книгу. При цьому прихильники ведучої цю ідею підтримали одноголосно.

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