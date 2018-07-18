"Вот твой айфонище": стало известно точное время рождения Регины Тодоренко

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая наконец призналась, в какое же именно время она родилась

Украинская телеведущая Регина Тодоренко рассекретила точную дату своего рождения. Напомним, что над этим вопросом поклонники экс-ведущей "Орла и Решки" ломали голову не один день. Ведь за правильный ответ путешественница пообещала новенький IPhone.

Напомним, что в день своего рождения – 14 июня – Тодоренко спровоцировала настоящий флешмом. Ее подписчики в сети instagram буквально засыпали ее комментариями, стараясь угадать точное время рождения любимицы.

"Решила сделать в свой ДР и кому-то из вас подарок: кто первым отгадает точное время моего рождения, получит новенький IPhone", - написала тогда Тодоренко, пожелав каждому удачи.

Спустя месяц, стало известно, кто же отгадал точное время рождения Тодоренко!

Победительницей стала девушка Дарья из Питера.

"Дарья, дорогая! Ты угадала, в котором часу я родилась. Я родилась в 11:30 ровно. И вот твой айфонище, он скоро едет к тебе в Питер. Поздравляю!" – сообщила приятную новость Регина Тодоренко в коротком видео.

Тодоренко показала телефонную новинку (скриншот instagram.com/reginatodorenko)

А именно под этим фото из Лондона, куда Регина отправилась отмечать день рождения, Тодоренко и запустила необычный флешмоб (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Отметим, ранее STYLER писал, какие именно сувениры любит привозить с собой на память себе и своим родным Регина Тодоренко.

Телеведущая призналась, что по отправленным ею открыткам уже можно написать целую книгу. При этом поклонники ведущей эту идею поддержали единогласно.

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