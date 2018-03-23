"Цілком можу": Зеленський задумався над поповненням у сім'ї

Артист з дружиною виховують двох дітей

Вже в цю суботу о 21:15 на "1+1" покажуть новий випуск проекту "Вечірній Квартал", зйомки якого зовсім недавно проходили в Києві.

В номері, присвяченому багатодітним батькам, Володимир Зеленський, Юрій Крапов будуть порівнювати, хто з них опинився в гіршому становищі, і що складніше – виховувати дівчаток або хлопчиків.

Фото: "Квартал 95" (прес-служба)

"Я – батько вісьмох дівчат. Ви навіть не знаєте, що це таке. Коли в однієї дочки почали рости вусики, я навіть трохи зрадів", – казав Зеленський в образі, а після зйомок зізнався, що і сам замислювався про поповнення.

"Я цілком можу уявити багатодітним батьком, – говорить Володимир Зеленський. – Але вісім дітей – це звичайно важко, а ось троє малюків в сім'ї – те, що треба".

Нагадаємо, що Володимир разом з дружиною Оленою виховують 13-річну доньку Сашу і 5-річного сина Кирила.

Фото: "Квартал 95" (прес-служба)

у весняному "Вечірньому Кварталі" та скетч про котів, які опинилися на порозі ветеринарної клініки. В очікуванні кастрації чотирилапі будуть обговорювати, як їм доведеться жити після цього далі.

"Мені тепер що залишилося? Під пилосос кинутися? Ну, нічого, я господареві ще влаштую око за коко", – погрожував один з котиків.

Як повідомлялося раніше, відомий український актор, ведучий та гуморист Ігор Ластівчин оцінив шанси лідера "Кварталу 95" Володимира Зеленського в політиці.