"Вполне могу": Зеленский задумался над пополнением в семье

Артист с женой воспитывают двух детей

Уже в эту субботу в 21:15 на "1+1" покажут новый выпуск проекта "Вечерний Квартал", съемки которого совсем недавно проходили в Киеве.

В номере, посвященном многодетным отцам, Владимир Зеленский и Юрий Крапов будут сравнивать, кто из них оказался в худшем положении, и что сложнее – воспитывать девочек или мальчиков.

Фото: "Квартал 95" (пресс-служба)

"Я – отец восьмерых девочек. Вы даже не знаете, что это такое. Когда у одной дочери начали расти усики, я даже немножко обрадовался", – говорил Зеленский в образе, а после съемок признался, что и сам задумывался о пополнении.

"Я себя вполне могу представить многодетным отцом, – говорит Владимир Зеленский. – Но восемь детей – это конечно тяжело, а вот трое малышей в семье – то, что надо".

Напомним, Владимир вместе с супругой Еленой воспитывают 13-летнюю дочь Сашу и 5-летнего сына Кирилла.

Фото: "Квартал 95" (пресс-служба)

Будет в весеннем "Вечернем Квартале" и скетч о котах, которые оказались на пороге ветеринарной клиники. В ожидании кастрации четверолапые будут обсуждать, как им придется жить после этого дальше.

"Мне теперь что осталось? Под пылесос броситься? Ну, ничего, я хозяину еще устрою око за коко", – угрожал один из котиков.

Как ранее сообщалось, известный украинский актер, ведущий и юморист Игорь Ласточкин оценил шансы лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского в политике.