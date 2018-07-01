Час колаборацій! MONATIK і Надя Дорофєєва заявили про спільну роботу

Зйомки проходили на Лазурному березі у Франції

Артисти розповіли про спільне співробітництво, яке готують для своїх шанувальників.

Відомі українські артисти MONATIK і солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва заявили про спільну музичну колаборацію. Цією новиною артисти поділилися в студії телепрограми "Світське життя" з Катею Осадчою на телеканалі "1+1".

Автором треку "Глибоко..." виступив MONATIK. Як зізналися артисти в інтерв'ю Каті Осадчій, ідея спільного синглу виникла ще на зйомках телепроекту "Танці з зірками". А вже під час новорічних святкувань MONATIK презентував демо-версію спільного синглу Наді Дорофєєвій та продюсерському центру MOZGI Entertainment.

MONATIK зазначив, що вони давно йшли до того, щоб створити дует.

"Я вже давно глибоко повірив у те, що цей дует рано чи пізно повинен був відбутися. Це сталося!!! Він свіжий і небезпечний, як і сама пісня. Вона може надовго засісти глибоко в думках", - сказав співак і додав, що вважає цей проект вдалим.

"Те, що зараз відбувається з нами — я звик співати один, вона звикла співати з безмежно талановитим Позитивом. Але сьогодні час колаборацій, неординарних експериментів. В моєму розумінні цей був вдалим, враховуючи те, що ми всі отримали величезне задоволення від процесу", - повідомив MONATIK.

Надя Дорофєєва додала, що вони давно спілкуються і створення спільного проекту – це було лише питання часу.

"MONATIK – талановитий, справжній, глибокий чоловік і артист з божевільною віддачею. Кожен раз нам було цікаво просто розмовляти, зустрічаючись за лаштунками концертів і проектів. Глибоко в душі я завжди знала, що наш дует - це питання часу! І була рада, коли він запропонував спільну роботу", - сказала Дорофєєва і додала, що нова пісня зачепила її з першої секунди.

"Глибоко..." - особлива пісня, яка зачепила мене з першої секунди. Вона таємнича, сексуальна, небезпечна, про шалений потяг, який не зупинити", - зазначила співачка.

Артисти відвідали студію "Світського життя" відразу ж після повернення зі зйомок кліпу, які проходили на Лазурному березі Франції. Режисером відео виступила Таню Муиньо.

Реліз спільного треку, а також кліп на даний сингл, заплановані на липень.

До речі, MONATIK став першим чоловіком на обкладинці жіночого журналу.

Що ви не знали про Тіну Кароль