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"Так само прекрасна": Настя Каменських поділилася з фанами відвертим фото

STYLERЗірки        20.06.2018 - 17:49
Фото: (instagram.com/kamenskux)
Фото: (instagram.com/kamenskux)

Користувачі соцмережі були в захваті від такого образу улюбленої співачки

Українська поп-співачка Настя Каменських, яка зайнялася сольною кар'єрою під псевдонімом NK, поділилася з фанами фото, де вона позує у відвертих вбраннях. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Каменських позує перед об'єктивом у білому топі зі спущеними бретельками, сексуально заграючи на камеру.

Фото: instagram.com/kamenskux

Користувачі соцмережі були в захваті від такого образу улюбленої співачки.

"Що 10 років тому, що зараз - нічого не змінюється...Анастасія все так само прекрасна", - пишуть в мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

"Настя просто вогонь", "Почекай "жовта преса" вже пише якусь дичину про тебе", - зазначили юзери.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Співачці в коментарях написали вже дуже непристойні пропозиції.

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських в недавньому інтерв'ю з Катею Осадчою призналась коли вперше спробувала міцні алкогольні напої. Вона також розповіла, як провела свій випускний вечір.

Що ви не знали про NК?

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Теги: Настя Каменських
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