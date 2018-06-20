"Так само прекрасна": Настя Каменських поділилася з фанами відвертим фото

Користувачі соцмережі були в захваті від такого образу улюбленої співачки
Українська поп-співачка Настя Каменських, яка зайнялася сольною кар'єрою під псевдонімом NK, поділилася з фанами фото, де вона позує у відвертих вбраннях. Знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Каменських позує перед об'єктивом у білому топі зі спущеними бретельками, сексуально заграючи на камеру.
Фото: instagram.com/kamenskux
Користувачі соцмережі були в захваті від такого образу улюбленої співачки.
"Що 10 років тому, що зараз - нічого не змінюється...Анастасія все так само прекрасна", - пишуть в мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
"Настя просто вогонь", "Почекай "жовта преса" вже пише якусь дичину про тебе", - зазначили юзери.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Співачці в коментарях написали вже дуже непристойні пропозиції.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Раніше Настя Каменських в недавньому інтерв'ю з Катею Осадчою призналась коли вперше спробувала міцні алкогольні напої. Вона також розповіла, як провела свій випускний вечір.
Що ви не знали про NК?