"Всі чекали мого рішення": Олег Винник розповів, як дізнався про смерть матері

Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk

Артист розповів, яку обіцянку дав матері

Український популярний співак Олег Винник зізнався, що про смерть його матері першою дізналася його команда. Про це артист заявив в одному з інтерв'ю, повідомляє ТСН.

Мама Олега Винника померла в кінці травня. Їй було 80 років і вона останнім часом багато хворіла.

Співак дізнався про це, коли разом зі своєю командою їхав до Тернополя – там був запланований концерт.

Олег Винник розповів, що протягом дня кілька разів намагався додзвонитися мамі, але безуспішно. А потім заснув, так як дуже сильно втомився.

Коли артист прокинувся, вся його команда була вже в курсі трагічної події і чекала рішення на рахунок концерту в Тернополі.

"Я дзвонив їй перед її смертю, але вона не брала трубку, телефонував рідним... вже майже доїхали до Тернополя, я заснув в автобусі, був дуже втомлений, і в цей час моя команда вже знала, що мама померла, родичі їм вже передзвонили. Бусик зупинили, і всі чекали мого рішення - скажу я розгорнути автобус і їхати назад, чи все ж дам концерт", - розповів Винник.

Артист не став відміняти концерт, так його мама просила, щоб він ніколи, ні за яких обставин не скасовував свої виступи. Тому співак виконав волю матері і виступив у Тернополі.

"Хто б мені що не говорив, я впевнений, що це було правильне рішення", - сказав співак і додав, що мама пишалася ним за життя і нині пишається з небес.

Нагадаємо, Олег Винник присвятив концерт своєї померлої мами.

Відео: STYLER.rbc.ua