"Все ждали моего решения": Олег Винник рассказал, как узнал о смерти матери

Фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk

Артист рассказал, какое обещание дал матери

Украинский популярный певец Олег Винник признался, что о смерти его матери первой узнала его команда. Об этом артист заявил в одном из интервью, сообщает ТСН.

Мама Олега Винника умерла в конце мая. Ей было 80 лет и она в последнее время много болела.

Певец узнал об этом, когда вместе со своей командой ехал в Тернополь – там был запланирован концерт.

Олег Винник рассказал, что в течение дня несколько раз пытался дозвониться маме, но безуспешно. А потом уснул, так как очень сильно устал.

Когда артист проснулся, вся его команда была уже в курсе трагического события и ждала решения на счет концерта в Тернополе.

"Я звонил ей перед ее смертью, но она не брала трубку, звонил родным... уже почти доехали до Тернополя, я уснул в автобусе, был сильно уставший, и в это время моя команда уже знала, что мама умерла, родственники им уже перезвонили. Бусик остановили, и все ждали моего решения - скажу я развернуть автобус и ехать обратно или все же дам концерт", - рассказал Винник.

Артист не стал отменять концерт, так его мама просила, чтобы он никогда, ни при каких обстоятельствах не отменял свои выступления. Поэтому певец исполнил волю матери и выступил в Тернополе.

"Кто бы мне что ни говорил, я уверен, что это было правильное решение", - сказал певец и добавил, что мама гордилась им при жизни и сейчас гордится с небес.

Напомним, Олег Винник посвятил концерт своей умершей маме.

Видео: STYLER.rbc.ua