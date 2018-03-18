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"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ

STYLERЗірки        18.03.2018 - 15:37
Фото: Вечірній квартал (прес-служба)
Фото: Вечірній квартал (прес-служба)

18 березня в Росії проходять вибори президента

Коміки "Кварталу" в жартівливій формі показали, як виглядає російська виборча дільниця, на якій на виборах перемогу здобув не нинішній президент Володимир Путін.

Відео мініатюри було опубліковане на сайті YouTube.

"Ні для кого не секрет, що на днях в Росії відбудуться вибори Путіна Російської Федерації. Уявіть: Одна з виборчих дільниць, де після підрахунку бюлетенів виявилося, що переміг далеко не Путін", - йдеться в превью до номеру.

У самому ролику показано, як після підрахунку голосів, члени виборчої комісії намагаються покінчити життя самогубством, адже виграв не Владімір Путін. Вони перебувають в стресовому стані через результати і намагаються виправити "помилкові" результати, наважуючись на фальсифікації.

"Ми ще на минулих виборах домовилися, що якщо виграє не Путін, то просто 6 років не буде президента", - жартують коміки.

У неділю, 18 березня, в Росії проходять вибори президента Росії, на яких беззастережним фаворитом є нинішній глава держави Володимир Путін. На виборчих дільницях уже помічені фальсифікації.

Вибори Путіна Російської Федерації (відео: youtube.com/Студия Квартал 95 Online)

Нагадаємо, комік Джиммі Кіммел провів 90-у церемонію вручення "Оскара" з властивим йому почуттям гумору. Ведучий не обійшов стороною і втручання Путіна в вибори. Після вручення премії фільму Ікар він зауважив: "По крайней мере, в ці вибори Путін точно не втручався".

Ведучий церемонії вручення "Оскар" пожартував про Путіна

Відзначимо, в Криму видають медалі тим, хто прийшов проголосувати на вибори. Правда прострочені.

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