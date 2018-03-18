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"Победил далеко не Путин": "Вечерний Квартал" забавно высмеял выборы президента в РФ

STYLERЗвёзды        18.03.2018 - 15:37
Фото: Вечерний квартал (пресс-служба)
Фото: Вечерний квартал (пресс-служба)

18 марта в России проходят выборы президента

Комики "Квартала" в шуточной форме показали, как выглядит российский избирательный участок, на котором на выборах победу одержал не нынешний президент Владимир Путин.

Видео миниатюры было опубликовано на сайте YouTube.

"Ни для кого не секрет, что на днях в России состоятся выборы Путина Российской Федерации. Представьте: Один из избирательных участков, где после подсчета бюллетеней оказалось, что победил далеко не Путин", - говорится в превью к номеру.

В самом ролике показано, как после подсчета голосов, члены избирательной комиссии пытаются покончить жизнь самоубийством, ведь выиграл не Владимир Путин. Они пребывают в стрессовом состоянии из-за результатов и пытаются исправить "ошибочные" результаты, решаясь на фальсификации.

Выборы Путина Российской Федерации (видео: youtube.com/Студия Квартал 95 Online)

"Мы еще на прошлых выборах договорились, что если выиграет не Путин, то просто 6 лет не будет президента", - шутят комики.

В воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента России, на которых безоговорочным фаворитом является нынешний глава государства Владимир Путин. На избирательных участках уже замечены фальсификации.

Напомним, комик Джимми Киммел провел 90-ю церемонию вручения "Оскара" с присущим ему чувством юмора. Ведущий не обошел стороной и вмешательство Путина в выборы. После вручения премии фильму Икар он заметил: “По крайней мере, в эти выборы Путин точно не вмешивался".

Ведущий церемонии вручения "Оскар" пошутил о Путине

Отметим, в Крыму выдают медали тем, кто пришел проголосовать на выборы. Правда просроченные.

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Теги: Владимир Путин, выборы, квартал 95
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