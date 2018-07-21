"Виглядати потрібно завжди": Лілія Ребрик розкрила секрет ідеальної" пляжної зачіски (відео)

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча закликала ділитися лайфхаками

Відома українська телеведуча і акторка Лілія Ребрик показала пыдписникам лайфхак, як зробити ідеальну пляжну зачіску за кілька секунд. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Лайфхак "пляжна зачіска". Я люблю ходити на море без макіяжу і укладки. Навіть не беру із собою ніяких плойок, декоративної косметики. А виглядати потрібно завжди", - сказала вона.

Більш того, Ребрик закликала шанувальників "ділиться своїми лайфхаками, за допомогою яких на курорті можна буде виглядати "на всі сто".

Допис, поширений Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) 17 Лип 2018 р. о 3:57 PDT

Відео: Лілія Ребрик поділилася секретом "ідеальної" пляжної зачіски (instagram.com/liliia.rebrik)

У коментарях під відеозаписом Ребрик висловили слова подяки за подібний прийом.

"Побігла кепку купувати", - сказала користувач "Chest of felt ideas".

"Так, треба спробувати. Спасибі", - підкреслила юзер Галина Кусса.

"Клас. А я з резиночкою мучилася", - уточнила користувач Олена Третьякова.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала, як вона разом зі всією сім'єю проводить відпочинок в Болгарії. Вона зробила кілька знімків своєї старшої доньки Діани, своїх батьків, а також показала, як вона сама весело проводить час разом із сім'єю.

А на другому відео зображена старша дочка Лілії Ребрик і її чоловіка, знаменитого хореографа Андрія Дикого, Діана.

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