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Винесло на берег: тіло зниклого британського репера виявили в Бразилії

STYLERЗірки        26.06.2018 - 15:22
Кадр з відео (YouTube/Wellington Ignácio)
Кадр з відео (YouTube/Wellington Ignácio)

Поліція повідомила ймовірну причину смерті музиканта

У Бразилії було знайдено тіло популярного британського репера-альбіноса Кенні Мукенді, який зник кілька місяців тому. Про це повідомляє Mirror.

Поліція Ріо-де-Жанейро підтвердила, що тіло музиканта винесло на берег океану. Для впізнання був проведений аналіз ДНК.

За версією поліції, 22-річний репер вчинив самогубство, кинувшись зі скелі у воду в околицях бразильського міста.

Фото: facebook kennie_mukendi

У грудні минулого року музикант переїхав з Лондона до Бразилії. За словами друзів, він переживав депресію.

Мукенді зник 13 квітня. Він викликав таксі до студії звукозапису, де працював, і поїхав на морське узбережжя. Пізніше знайшли його рюкзак з речами і ноутбуком.

Зазначається, що перед тим, як покінчити з собою, Мукенді видалив всі свої акаунти в соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що дівчина вбитого репера чекає дитину.

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Теги: смерть, самоубийство, музикант, рэпер
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