Последний подарок: девушка убитого рэпера ждет ребенка

Фото опубликовала мама рэпера

Девушка убитого рэпера XXXTentacion ждет ребенка. Фотографию УЗИ опубликовала на своей странице в Instagram мать погибшего рэпера Клеопатра Бернард.

Женщина сообщила, что ее погибший сын, рэпер XXXTentacion, оставил прощальный подарок.

Она опубликовала снимок с ультразвука беременной женщины. Пока нет информации о том, кто является матерью этого ребенка, но американские СМИ уже предположили, что это бывшая возлюбленная XXXTentacion Женева.

Скриншот фото (instagram.com/cleo_ohsojazzy)

Напомним, на рэпера XXXTentacion напали, когда он выходил из своего мотосалона в Южной Флориде. К артисту подбежал неизвестный и несколько раз в него выстрелил. После злоумышленник забрал сумку Louis Vuitton и скрылся.

Рэпера госпитализировали в тяжелом состоянии. От полученных травм рэпер впал в кому. Врачам не удалось спасти Онфроя и он скончался.

Как сообщила полиция, нападавших было двое. А рэпер перед нападением посетил банк, где снял крупную сумму денег, так как планировал купить мотоцикл в Riva Motorsports. Возможно, нападение было совершено из-за денег.

Подозреваемого в убийстве уже арестовали и сейчас идет следствие.

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