Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Останній подарунок: дівчина вбитого репера чекає дитину

STYLERLIFE        22.06.2018 - 22:59
Фото: Джасей Дуейн Онфрой (heightline.com facebook)
Фото: Джасей Дуейн Онфрой (heightline.com facebook)

Фото опублікувала мама репера

Дівчина вбитого репера XXXTentacion чекає дитину. Фотографію УЗД опублікувала на своїй сторінці в Instagram мати загиблого репера Клеопатра Бернард.

Жінка повідомила, що її загиблий син, репер XXXTentacion, залишив прощальний подарунок.

Вона опублікувала знімок з ультразвуку вагітної жінки. Поки немає інформації про те, хто є матір'ю цієї дитини, але американські ЗМІ вже припустили, що це колишня кохана XXXTentacion Женева.

Скріншот фото (instagram.com/cleo_ohsojazzy)

Нагадаємо, репера XXXTentacion напали, коли він виходив зі свого мотосалону в Південній Флориді. До артиста підбіг невідомий і кілька разів у нього вистрілив. Після зловмисник забрав сумку Louis Vuitton і зник.

Репера госпіталізували у важкому стані. Від отриманих травм репер впав у кому. Лікарям не вдалося врятувати Онфроя і він помер.

Як повідомила поліція, нападників було двоє. А репер перед нападом відвідав банк, де зняв велику суму грошей, так як планував купити мотоцикл в Riva Motorsports. Можливо, напад було скоєно з-за грошей.

Підозрюваного у вбивстві вже заарештували і зараз триває слідство.

День скорботи і пам'яті жертв війни

У США застрелили популярного репера: підозрюваний заарештований Опубліковані нові кадри з місця вбивства 20-річного репера з США
Теги: діти, вбивство, рэпер
"Гей-парад у Києві": "Квартал 95" показав альтернативну версію прайда (відео)
Трималася за потонулого батька: у Запорізькій області врятували з моря маленьку дівчинку
Церковні обряди: стало відомо, скільки коштують хрестини і вінчання у Києві
"Рознести в пух і прах": Кікабідзе передбачив швидкий розпад Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся