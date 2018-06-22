Останній подарунок: дівчина вбитого репера чекає дитину

Фото опублікувала мама репера

Дівчина вбитого репера XXXTentacion чекає дитину. Фотографію УЗД опублікувала на своїй сторінці в Instagram мати загиблого репера Клеопатра Бернард.

Жінка повідомила, що її загиблий син, репер XXXTentacion, залишив прощальний подарунок.

Вона опублікувала знімок з ультразвуку вагітної жінки. Поки немає інформації про те, хто є матір'ю цієї дитини, але американські ЗМІ вже припустили, що це колишня кохана XXXTentacion Женева.

Скріншот фото (instagram.com/cleo_ohsojazzy)

Нагадаємо, репера XXXTentacion напали, коли він виходив зі свого мотосалону в Південній Флориді. До артиста підбіг невідомий і кілька разів у нього вистрілив. Після зловмисник забрав сумку Louis Vuitton і зник.

Репера госпіталізували у важкому стані. Від отриманих травм репер впав у кому. Лікарям не вдалося врятувати Онфроя і він помер.

Як повідомила поліція, нападників було двоє. А репер перед нападом відвідав банк, де зняв велику суму грошей, так як планував купити мотоцикл в Riva Motorsports. Можливо, напад було скоєно з-за грошей.

Підозрюваного у вбивстві вже заарештували і зараз триває слідство.

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