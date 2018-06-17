"Я мало не заплакав": велике пожертвування на потреби армії шокувало Сергія Притулу

Сергій Притула розповів, за що йому соромно перед добровольцем, який пожертвував 40 000$

Популярний український телеведучий Сергій Притула, який займається активною волонтерською діяльністю опублікував зворушливу історію пожертви великої суми грошей на потреби армії. Про це Притула написав в своєму профілі Facebook.

У довгій публікації Сергій Притула розповів, що тривалий час спілкувався з майбутнім благодійником, однак не очікував, що сума буде настільки велика. В день передачі коштів, як згадує ведучий, він зовсім забув про зустріч, за що йому потім було соромно.

"Коломия. День виступу. У нас 2 концерти в один день. Голова забита турботами... () Забув зовсім вже. Лечу на майданчик. Прийшов. Стоїть хлопець. З вигляду - хіпстера). Перекинулися двома словами. Каже: "я вам грошей дам, але я б хотів, щоб половина вам, а половина фонду "Повернись живим". Я кажу, мовляв, ти хороший хлопчина, розбираєшся в темі. Тому що для мене особисто "Повернися живим" — це фонд-волонтер №1 для Армії. Давай, кажу, гроші, забабахаємо Селфі і відразу відправлю фотку Віталіку Дейнезі. Добре, каже чувак, і виймає з сумки 40 000 $! СОРОК ТИСЯЧ ДОЛАРІВ !!!! Один хлопець витягнув з сумки квартиру і віддав на армію !!!!!!! Курча мать, я мало не заплакав !!! Останній раз таку суму мені давали десь у часи Дебальцево. Навіть під час Авдіївки, коли люди дали дуже багато грошей, ніхто не робив такого величезного одноразового внеску. І відразу стало соромно за свою поведінку", – зізнався Притула.

Коли ведучий запитав, як представити добродія, який пожертвував велику суму коштів, він сказав "просто Микола з Коломиї".

За пожертвувані кошти Притула придбав для армії снайперський приціл Bushnell за 1900$, Steiner 2100$ – за кошти Миколи. 20 000$,передані фонду "Повернися живим" були витрачені на придбання 8-ми телевізорів Пульсар. Снайперські приціли були передані снайперам 14-й бринады.

Фото: (facebook.com/serhiyprytula)

Решту ведучий обіцяє витрачати на потреби армії в якості підстраховки.

"Ми і далі продовжуємо збирати на оптику, БПЛА і снайперські комплекси", — додав він.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/serhiyprytula

Нагадаємо, що нещодавно Сергій Притула похвалився перед передплатниками у мережі Іnstagram підтягнутим тілом. Так, на фото телеведучий позує в одних тільки білих плавках, стоячи в гірському водоспаді.

Відео: video.rbc.ua