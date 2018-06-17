"Я чуть не заплакал": крупное пожертвование на нужды армии шокировало Сергея Притулу

Сергей Притула рассказал, за что ему стыдно перед добровольцем, пожертвовавшим 40 000$

Популярный украинский телеведущий Сергей Притула, который занимается активной волонтерской деятельностью опубликовал трогательную историю пожертвования крупной суммы денег на нужды армии. Об этом Притула написал в своем профиле Facebook.

В длинной публикации Сергей Притула рассказал, что длительное время общался с будующим благодетелем, однако не ожидал, что сумма будет настолько большая. В день передачи средств, как вспоминает ведущий, он вовсе забыл о встрече, за что ему потом было стыдно.

"Коломыя. День выступления. У нас 2 концерта в один день. Голова забита заботами… () Забыл совсем уж. Лечу на площадку. Пришел. Стоит парень. С виду - хипстер). Перекинулись двумя словами. Говорит: "я вам денег дам, но я бы хотел, чтобы половина вам, а половина фонду "Вернись живым". Я говорю, мол, хороший ты парниша, разбираешься в теме. Потому что для меня лично "Вернись живым" — это фонд-волонтер №1 для Армии. Давай, говорю, деньги, забабахаем Селфи и сразу отправлю фотку Виталику Дейнеге. Хорошо, говорит чувак, и вынимает из сумки 40 000 $! СОРОК ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ !!!! Один парень вытащил из сумки квартиру и отдал на армию !!!!!!! Цыпленка мать, я чуть не заплакал !!! Последний раз подобную сумму мне давали где-то во времена Дебальцево. Даже во время Авдеевки, когда люди дали очень много денег, никто не делал такого огромного единовременного взноса. И сразу стало стыдно за свое поведение", – признался Притула.

Когда ведущий спросил, как представить добродетеля, пожертвовавшего большую сумму средств, он сказал "просто Николай из Коломыи".

За пожертвованные средства Притула приобрел для армии снайперский прицел Bushnell за 1900$, Steiner 2100$ – за средства Николая. 20 000$,переданные фонду "Вернись живым" были потрачены на приобретение 8-ми телевизоров Пульсар. Снайперские прицелы были переданы снайперам 14-й бринады.

Фото: (facebook.com/serhiyprytula)

Оставшиеся средства ведущий обещает тратить на нужды армии в качестве подстраховки.

"Мы и дальше продолжаем собирать на оптику, БПЛА и снайперские комплексы", — добавил он.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/serhiyprytula

Напомним, что недавно Сергей Притула похвастался перед подписчиками в сети Іnstagram подтянутым телом. Так, на фото телеведущий позирует в одних только белых плавках, стоя в горном водопаде.

Видео: video.rbc.ua