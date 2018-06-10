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"Я не хочу білу сукню": Ірина Білик поділилася планами на майбутнє весілля

STYLERЗірки        10.06.2018 - 10:00
Фото: (instagram.com/bilyk_iryna)
Фото: (instagram.com/bilyk_iryna)

Рудоволоса Білик розповіла, що хоче вийти заміж на березі моря

Українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно зняла кліп присвячений ЛГБТ-спільнотыи, розповіла, як та де планує провести церемонію одруження. В інтерв'ю з Катею Осадчою вона розповіла, що з Асланом Ахмадовим вони тільки заручені, передает "ТСН".

Про весілля артистки з чоловіком і батьком молодшого сина Асланом Ахмадовим, мало що відомо. Відомо, тільки те, що пара побралася. Головне у сім'ї Ірини Білик і Аслана Ахмадова – діти, весілля може і почекати, як запевняє сама артистка. Весілля досі не грали, тому що всі гроші відкладалися на народження дитини. Зараз сім'я збирає гроші на весільну вечірку.

"У нас на той момент була мета — це наш хлопчик. І ми так хвилювалися, щоб він народився. І напевно ми акумулювали всі гроші на те, щоб він народився. Тому ми відклали вечірку, але я думаю, що як тільки буде настрій, і трохи назбираємо грошей, то будемо гуляти", — заявила виконавиця.

Також співачка зазначила, що не хоче стандартне біле плаття. Артистка також мріє вийти заміж на березі моря.

"Я не хочу біле плаття, хочу яскраве, може жовте. І я хочу щоб це було на морі", — додала артистка.

Нагадаємо, що нещодавно Ірина Білик зробила сенсаційну заяву з приводу орієнтації оточуючих її чоловіків. Вона зізналася, що знятий нею кліп повинен потримати добру половину її друзів, серед яких понад 70% — представники нетрадиційної орієнтації. Також артистка акцентувала увагу на тому, що президент України толерантно ставиться до ЛГБТ-спільноти та існування "таких трішки інших людей" не можна пригнічувати.

Відео: video.rbc.ua

"Трошки інші люди": Ірина Білик зробила сенсаційну заяву про чоловіків Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
Теги: весілля, Ірина Білик
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