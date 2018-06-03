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"Я просто плачу": Руслана висловила співчуття з приводу смерті відомого хореографа

STYLERЗірки        03.06.2018 - 15:54
Фото: Руслана Лижичко (РБК-Україна)
Фото: Руслана Лижичко (РБК-Україна)

Знаменита українська співачка написала про смерть друга

У п'ятницю, 1 червня, загинув український хореограф і режисер Микола Бойченко.

Руслана опублікувала на своїй сторінці в Facebook пост про друга.

Артистка написала, що не може усвідомити те, що трапилося і розповіла, що її зв'язувало з Миколою.

"Я просто плачу... Пішов з життя талановитий хорегораф і мій друг Микола Бойченко, з яким я працювала весь 2013 рік у проекті "Битва Хорів" (де перемогу здобув Львівський Хор, тренером якого я була).

Коля навчив мене відчувати пластику і тіло зовсім по-новому, не так, як ми це робили в Диких танцях. Зі знайомства та співпраці з ним у мене почалася моя власна еволюція та пошук своєї оригінальної пластики, яку я зараз розвиваю вже протягом трьох років.

Коля! Я не вірю, що ти такий молодий пішов... Це жахливо... тебе ВЖЕ не вистачає і завжди не буде вистачати відтепер. Твоя неймовірна усмішка буде зі мню завжди.
Ми не встигли зробити те, що запланували, і тепер я буду тільки мріяти про наші творчі розмовах і пошуках, експериментах і фантазіях на тему абсолютно революційної екзотичної української пластики і руху. Як же це несправедливо...", - написала в соцмережі співачка.

Скріншот: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Свій пост Руслана супроводила знімками з Миколою Бойченко.

Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Раніше MONATIK висловив співчуття про смерть одного-хореографа. Прощатися з Бойченко будуть у вівторок, 5 червня.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: руслана, украинские артисты
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