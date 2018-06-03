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"Я просто плачу": Руслана выразила соболезнования о смерти известного хореографа

STYLERЗвёзды        03.06.2018 - 15:54
Фото: Руслана Лыжичко (РБК-Украина)
Фото: Руслана Лыжичко (РБК-Украина)

Знаменитая украинская певица написала о смерти друга

В пятницу, 1 июня 2018 года погиб украинский хореограф и режиссер Николай Бойченко.

Руслана опубликовала на своей странице в Facebook пост в адрес друга.

Артистка написала, что не может осознать случившееся и рассказала, что ее связывало с Николаем.

"Я просто плачу... Ушел из жизни талантливейший хорегораф и мой друг Николай Бойченко, с которым я работала весь 2013 год в проекте "Битва Хоров" (где победу одержал Львовский Хор, тренером которого я была).

Коля научил меня чувствовать пластика и тело совсем по-новому, не так, как мы это делали в Диких танцах. Со знакомства и сотрудничества с ним у меня началась моя собственная эволюция и поиск своей оригинальной пластики, которую я сейчас развиваю уже в течение трех лет.

Коля! Я не верю, что ты такой молодой ушел... Это ужасно... тебя УЖЕ не хватает и всегда не будет хватать отныне. Твоя невероятная улыбка будет со мню всегда.
Мы не успели сделать то, что запланировали, и теперь я буду только мечтать о наших творческие разговорах и поисках, экспериментах и фантазиях на тему абсолютно революционной экзотической украинской пластики и движения. Как же это несправедливо...", - написала в соцсети певица.

Скриншот: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Свой пост Руслана сопроводила снимками с Николаем Бойченко.

Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Фото: facebook.com/ruslana.lyzhychko

Ранее MONATIK выразил соболезнования о смерти друга-хореографа. Прощаться с Бойченко будут во вторник, 5 июня.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: руслана, украинские артисты
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