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"Я про тебе потай мріяла": Надя Дорофєєва зворушливо привітала чоловіка з днем народження (фото)

STYLERЗірки        28.06.2018 - 16:12
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Зірка написала ніжний пост, присвячений чоловікові

Солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва зворушливо привітала свого чоловіка Володимира Дантеса з днем ​​народження, яке він святкує 28 червня. Відповідний пост зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Ще задовго до нашого знайомства - я про тебе потай мріяла. Думала, що було б непогано, якщо б ти був моїм хлопцем. Пам'ятаю, як ти на мене не звертав уваги, ну або вдавав. А потім просто сказав: "Ти будеш моєю дружиною" (це все в перший день знайомства). Ось так просто сказав і пішов. Я звичайно посміялася. Подумала - смішний. А через тиждень ми вже жили разом", - написала співачка.

"Ти напевно найсильніший і цікава людина в моєму житті. Ми разом вже сім років і я хочу сказати тобі велике спасибі за те, що віриш в мене, за те, що терпиш мою довгу гастрольну відсутність. Дякую за підтримку у всьому. Ти навчив мене багатьом хорошим речам. Їх не злічити. Ти особливий, Вова. Я шалено тобою пишаюся. І дуже кохаю", - додала Дорофєєва.

Скріншот поста (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, що ноги Наді Дорофєєвої "створили" свою Instagram-сторінку.

Українські зірки шоу-бізнесу влаштували незвичайний флешмом, створюючи акаунти своїх частин тіла в соцмережах. Так, нагадаємо, що зовсім недавно українська Суперблондинка Оля Полякова повідомила про "надзвичайний" подію - у її ніг з'явився власний Instagram-аккаунт.

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Теги: Надя Дорофеева
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