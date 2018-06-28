"Я о тебе втайне мечтала": Надя Дорофеева трогательно поздравила мужа с днем рождения (фото)

Звезда написала нежный пост, посвященный мужу

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева трогательно поздравила своего мужа Владимира Дантеса с днем рождения, которое он празднует 28 июня. Соответсвующий пост звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Еще задолго до нашего знакомства – я о тебе втайне мечтала. Думала, что было бы неплохо, если б ты был моим парнем. Помню, как ты на меня не обращал внимания, ну или делал вид. А потом просто сказал: "Ты будешь моей женой" (это все в первый день знакомства). Вот так просто сказал и ушел. Я конечно посмеялась. Подумала – смешной. А через неделю мы уже жили вместе", - написала певица.

"Ты наверно самый сильный и интересный человек в моей жизни. Мы вместе уже семь лет и я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что веришь в меня, за то, что терпишь мое долгое гастрольное отсутствие. Спасибо за поддержку во всем. Ты научил меня многим хорошим вещам. Их не счесть. Ты особенный, Вова. Я безумно тобой горжусь. И очень люблю", - добавила Дорофеева.

Скриншот поста (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что ноги Нади Дорофеевой "создали" свою Instagram-страничку.

Украинские звезды шоу-бизнеса устроили необычный флешмом, создавая аккаунты своих частей тела в соцсетях. Так, напомним, что совсем недавно украинская Суперблондинка Оля Полякова сообщила о "чрезвычайном" происшествии – у ее ног появился собственный Instagram-аккаунт.

Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились