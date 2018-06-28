Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Я о тебе втайне мечтала": Надя Дорофеева трогательно поздравила мужа с днем рождения (фото)

STYLERЗвёзды        28.06.2018 - 16:12
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Звезда написала нежный пост, посвященный мужу

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева трогательно поздравила своего мужа Владимира Дантеса с днем рождения, которое он празднует 28 июня. Соответсвующий пост звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Еще задолго до нашего знакомства – я о тебе втайне мечтала. Думала, что было бы неплохо, если б ты был моим парнем. Помню, как ты на меня не обращал внимания, ну или делал вид. А потом просто сказал: "Ты будешь моей женой" (это все в первый день знакомства). Вот так просто сказал и ушел. Я конечно посмеялась. Подумала – смешной. А через неделю мы уже жили вместе", - написала певица.

"Ты наверно самый сильный и интересный человек в моей жизни. Мы вместе уже семь лет и я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что веришь в меня, за то, что терпишь мое долгое гастрольное отсутствие. Спасибо за поддержку во всем. Ты научил меня многим хорошим вещам. Их не счесть. Ты особенный, Вова. Я безумно тобой горжусь. И очень люблю", - добавила Дорофеева.

Скриншот поста (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, что ноги Нади Дорофеевой "создали" свою Instagram-страничку.

Украинские звезды шоу-бизнеса устроили необычный флешмом, создавая аккаунты своих частей тела в соцсетях. Так, напомним, что совсем недавно украинская Суперблондинка Оля Полякова сообщила о "чрезвычайном" происшествии – у ее ног появился собственный Instagram-аккаунт.

Кит Харингтон и Роуз Лесли поженились

"Время и Стекло" и MOZGI зажгли на фестивале BELIVE в Киеве (фото и видео) "Супермегасексистар": Надя Дорофеева покорила сеть откровенным декольте
Теги: Надя Дорофеева
В Тернополе неизвестный пожертвовал на лечение ребенка баснословную сумму
Диего Марадона шокировал болельщиков после матча
"Знаешь ли ты": звезда 2000-х уходит со сцены из-за проблем со здоровьем (фото)
"Жека! Выздоравливай!": Владимир Зеленский переживает за своего друга
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь