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"Мы немного подустали": ноги Нади Дорофеевой "создали" свою Instagram-страничку

STYLERЗвёзды        28.06.2018 - 00:47
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

У ног Дорофеевой уже есть несколько аккаунтов в популярной соцсети

Украинские звезды шоу-бизнеса устроили необычный флешмом, создавая аккаунты своих частей тела в соцсетях. Так, напомним, что совсем недавно украинская Суперблондинка Оля Полякова сообщила о "чрезвычайном" происшествии – у ее ног появился собственный Instagram-аккаунт.

Что бы вы думали?! После этого события у ног украинской поп-исполнительницы, участницы группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой также появилась своя страничка в популярной сети Instagram.

При этом первое фото появилось совсем недавно – 26 июня.

"Мы ножки Нади Дорофеевой. Всех соберем возле наших ног", - говорится в описании аккаунта.

Ноги Нади Дорофеевой

Скриншот instagram.com/nogi.dorofeevoy_

Надя Дорофеева, ноги

"Мы немного подустали" (фото: instagram.com/nogi.dorofeevoy_)

Надя Дорофеева

"Мы идеально подходим нашей хозяйке" (фото: instagram.com/nogi.dorofeevoy_)

Ноги Дорофеевой

"Вот мы какие!" (фото: instagram.com/nogi.dorofeevoy_)

При этом следует отметить, что ноги Дорофеевой "обскакали" ноги Поляковой по количеству аккаунтов. Как выяснилось, в сети Instagram есть еще одна страничка "nogi.dorofeevoy". Создана она была раньше, и подписчиков здесь уже больше. Ну а сам аккаунт – закрыт.

Скриншот: instagram.com/nadyadorofeeva

"Самые лучшие ножки только у нашей хозяйки Нади Дорофеевой. Цель: собрать всех у наших ног!" – написано в шапке более старого профиля.

Как выяснилось, все эти аккакнты были созданы фан-группами Нади Дорофеевой.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Ноги Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Надя Дорофеева покорила своих поклонников опубликовав достаточно откровенное селфи с декольте

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