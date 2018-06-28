"Ми трохи втомилися": ноги Наді Дорофєєвої "створили" свою Instagram-сторінку

У ніг Дорофєєвої вже є кілька акаунтів в популярній соцмережі

Українські зірки шоу-бізнесу влаштували незвичайний флешмом, створюючи акаунти своїх частин тіла в соцмережах. Так, нагадаємо, що зовсім недавно українська Суперблондинка Оля Полякова повідомила про "надзвичайну" подію – у її ніг з'явився власний Instagram-запис.

Що б ви думали?! Після цієї події у ніг української поп-виконавиці, учасниці групи "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої також з'явилася своя сторінка в популярній мережі Instagram.

При цьому перше фото з'явилося зовсім недавно – 26 червня.

"Ми ніжки Наді Дорофєєвої. Всіх зберемо біля наших ніг", - йдеться в описі запису.

Скріншот instagram.com/nogi.dorofeevoy_

"Ми трохи втомилися" (фото: instagram.com/nogi.dorofeevoy_)

"Ми ідеально підходимо нашої господині" (фото: instagram.com/nogi.dorofeevoy_)

"Ось ми які!" (фото: instagram.com/nogi.dorofeevoy_)

При цьому слід зазначити, що ноги Дорофєєвої "обскакали" ноги Полякової за кількістю акаунтів. Як з'ясувалося, в мережі Instagram є ще одна сторінка "nogi.dorofeevoy". Створена вона була раніше, і передплатників тут вже більше. Ну а сам запис – закритий.

Скріншот: instagram.com/nadyadorofeeva

"Найкращі ніжки тільки в нашої господині Наді Дорофєєвої. Мета: зібрати всіх у наших ніг!" – написано в шапці більш старого профілю.

Як з'ясувалося, всі ці аккакнты були створені фан-групами Наді Дорофєєвої.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва підкорила своїх шанувальників, опублікувавши досить відверте селфі з декольте.

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