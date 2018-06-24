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Кім Кардашьян зробила важливу заяву

STYLERЗірки        24.06.2018 - 13:00
Фото: (instagram.com/kimkardashian)
Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Зірка Instagram вирішила "жити в реальному світі"

37-річна зірка соціальної мережі Instagram, світська левиця Кім Кардашьян зізналася, що більше не планує робити селфі. Аккаунт розкішної моделі налічує понад 113 мільйонів передплатників і кожен із шанувальників Кім не хоче розлучатися з інтригуючими знімками зірки. Про це з посиланням на KTLA 5 Morning News повідомляє видання "Сегодня".

Кім Кардашьян зізналася, що більше не планує викладати фотографії у соціальну мережу. Причиною тому є відсутність "реального життя". Жінка переважну більшість часу приділяла підготовці до фото або самим публікаціям, але тепер у неї в пріоритеті сім'я.

"Мені вони (селфи - ред.) не дуже подобаються. Я ніби рухаюся далі. Життя не полягає в тому, що сидіти і робити селфи. Я витрачала занадто багато часу на це. Я просто хотіла б жити в реальному світі. Я не проти фото, але тепер я не користуюся камерою на телефоні так часто, як раніше", — сказала дівчина.

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

До речі, в Instagram-акаунті Кім публікуються не лише відверті наряди світської левиці, а й милі сімейні фото з діточками і Каньє Вестом.

Нагадаємо, що українська фешн-фотограф Саша Самсонова зняла у пікантній фотосесії відому світську левицю, сестру Кім Кардашьян і учасницю реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян" – Хлої. Один зі знімків опубліковано на офіційній сторінці зірки у соцмережі Instagram. Варто відзначити, що світська левиця і головна героїня зйомки незабаром стане мамою. На фото в ретро-стилі Хлої позує в чорній мереживній білизні і шовковому халаті.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: instagram, Ким Кардашьян
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