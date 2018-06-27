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"Я не вірю Путіну": російська актриса знялася у фільмі на підтримку Сенцова (відео)

STYLERЗірки        27.06.2018 - 19:17
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Артистка розкритикувала президента РФ

Відома російська актриса Юлія Ауг знялася в короткометражному фільмі з циклу "Список Сенцова", в якому розповіла про політв'язня Віктора Шурі і розкритикувала президента РФ Володимира Путіна. Відповідний ролик розмістила режисер Вікторія Фаєр в YouTube.

У ролику Юлія Ауг гладить будинку білизна. На тлі чути включений телевізор, по якому показують президента РФ.

"Я не вірю Путіну. Морда у нього хитра і самовдоволена", - говорить актриса.

Ауг розповіла про українця Віктора Шурі, якого посадили на 12 років суворого режиму за фотографію закритого аеропорту.

Відео: Юлія Ауг (youtube.com/Varvara Faer)

"Він мене за кого тримає? За бидло під валеріаною? Зла не вистачає. Я б їм ці пики праскою", - сказала актриса.

Ідея зняти цикл "Список Сенцова" (за аналогією з "Списком Шиндлера") належить режисерові Таїсії Кругових. Вона закликала колег зняти з короткою двохвилинній картині про кожного в'язня Кремля.

Нагадаємо, що українські кінематографісти організували акцію на підтримку Сенцова.

В акції взяли участь такі кінематографісти, як глава Держкіно Пилип Іллєнко, режисер Олесь Санін і актор В'ячеслав Довженко. Вони знялися в ролику, де читали оповідання "Автобіографія" зі збірки Олега Сенцова "Розповіді". Цей ролик презентували 26 червня під час заходу на підтримку політв'язня Олега Сенцова "Йдемо до кінця".

Скільки українських політв'язнів в РФ

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Теги: Олег Сенцов
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