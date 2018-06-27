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"Я не верю Путину": российская актриса снялась в фильме в поддержку Сенцова (видео)

STYLERЗвёзды        27.06.2018 - 19:17
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.comNashePrykarpattia.jpg)

Артистка раскритиковала президента РФ

Известная российская актриса Юлия Ауг снялась в короткометражном фильме из цикла "Список Сенцова", в котором рассказала о политзаключенном Викторе Шуре и раскритиковала президента РФ Владимира Путина. Соответствующий ролик разместила режиссер Виктория Фаер в YouTube.

 В ролике Юлия Ауг гладит дома белье. На фоне слышен включенный телевизор, по которому показывают президента РФ.

"Я не верю Путину. Морда у него хитрая и самодовольная", – говорит актриса.

Ауг рассказала об украинце Викторе Шуре, которого посадили на 12 лет строгого режима за фотографию закрытого аэропорта.

Видео: Юлия Ауг (youtube.com/Varvara Faer)

"Он меня за кого держит? За быдло под валерьянкой? Зла не хватает. Я бы им эти рожи утюгом", – сказала актриса.

Идея снять цикл "Список Сенцова" (по аналогии со "Списком Шиндлера") принадлежит режиссеру Таисии Круговых. Она призвала коллег снять по короткой двухминутной картине о каждом узнике Кремля.

Напомним, что украинские кинематографисты организовали акцию в поддержку Сенцова.

В акции приняли участие такие кинематографисты, как глава Госкино Филипп Ильенко, режиссер Олесь Санин и актер Вячеслав Довженко. Они снялись в ролике, где читали рассказ "Автобиография" из сборника Олега Сенцова "Рассказы". Этот ролик презентовали 26 июня во время мероприятия в поддержку политзаключенного Олега Сенцова "Идем до конца".

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Теги: Олег Сенцов
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