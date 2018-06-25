"Я бачив більше заходів сонця, ніж мені залишилося: батько Майкла Джексона підтвердив чутки про швидку смерть

Музичний продюсер написав про це в мережі

Батько поп-короля Майкла Джексона підтвердив інформацію про свою швидку кончину. На своїй сторінці в Twitter 89-річний музичний продюсер Джо Джексон залишив недвозначне повідомлення.

Фото: Джо Джексон (twitter.com/Joe5Jackson)

"Я бачив більше заходів, ніж мені залишилося побачити. Сонце встає, коли приходить час і, подобається тобі це чи ні, заходить, коли приходить час", - написав він.

Сумний пост продюсер супроводив власним портретом на фоні заходу сонця.

У Джо Джесона діагностували останню стадію раку підшлункової залози.

Скріншот поста (twitter.com/Joe5Jackson)

Раніше з'явилася інформація, що батько Майкла Джексона знаходиться при смерті.

Один із синів, Джермен Джексон, повідомив, що Джо залишилося мало жити, але їх батько все одно не хоче нікого бачити.

Хоча Джексон боровся з хворобою протягом тривалого періоду часу, він, як повідомляється, попросив обмежити доступ його сім'ї до медичної документації і його відвідування. Сім'я батька все одно відвідала. До лікарні в Лас-Вегасі до Джо прийшли його дружина Кетрін Джексон, дочки Реббі і Джо Вонні і внучка Яші Браун.

Джо Джексон вже кілька років страждає на деменцію, а також сліпотою після перенесеного інсульту в 2015 році.

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