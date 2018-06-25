Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Я бачив більше заходів сонця, ніж мені залишилося: батько Майкла Джексона підтвердив чутки про швидку смерть

STYLERЗірки        25.06.2018 - 22:57
Фото: Майкл Джексон та Джо Джексон (facebook.com/Joe5Jackson)
Фото: Майкл Джексон та Джо Джексон (facebook.com/Joe5Jackson)

Музичний продюсер написав про це в мережі

Батько поп-короля Майкла Джексона підтвердив інформацію про свою швидку кончину. На своїй сторінці в Twitter 89-річний музичний продюсер Джо Джексон залишив недвозначне повідомлення.

Фото: Джо Джексон (twitter.com/Joe5Jackson)

"Я бачив більше заходів, ніж мені залишилося побачити. Сонце встає, коли приходить час і, подобається тобі це чи ні, заходить, коли приходить час", - написав він.

Сумний пост продюсер супроводив власним портретом на фоні заходу сонця.

У Джо Джесона діагностували останню стадію раку підшлункової залози.

Скріншот поста (twitter.com/Joe5Jackson)

Раніше з'явилася інформація, що батько Майкла Джексона знаходиться при смерті.

Один із синів, Джермен Джексон, повідомив, що Джо залишилося мало жити, але їх батько все одно не хоче нікого бачити.

Хоча Джексон боровся з хворобою протягом тривалого періоду часу, він, як повідомляється, попросив обмежити доступ його сім'ї до медичної документації і його відвідування. Сім'я батька все одно відвідала. До лікарні в Лас-Вегасі до Джо прийшли його дружина Кетрін Джексон, дочки Реббі і Джо Вонні і внучка Яші Браун.

Джо Джексон вже кілька років страждає на деменцію, а також сліпотою після перенесеного інсульту в 2015 році.

День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни

Доньку Майкла Джексона запідозрили в романі з топ-моделлю Дочка Майкла Джексона показала архівне фото з батьком і братом
Теги: Майкл Джексон, Джексон
"Довбана штиліціада": Бабченко поскаржився на життя в "бункері" після замаху
Квартира за тисячу доларів: як в Україні живуть міста-примари
"Алібі" повертаються: сестри Завальські зробили несподівану заяву
"На душі світло": Ані Лорак поділилася теплими враженнями від Києва
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся