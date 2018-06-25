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"Я видел больше закатов, чем мне осталось: отец Майкла Джексона подтвердил слухи о скорой смерти

STYLERЗвёзды        25.06.2018 - 22:57
Фото: Майкл Джексон и Джо Джексон (facebook.com/Joe5Jackson)
Фото: Майкл Джексон и Джо Джексон (facebook.com/Joe5Jackson)

Музыкальный продюсер написал об этом в сети

Отец поп-короля Майкла Джексона подтвердил информацию о своей скорой кончине. На своей странице в Twitter 89-летний музыкальный продюсер Джо Джексон оставил недвусмысленное сообщение.

Фото: Джо Джексон (twitter.com/Joe5Jackson)

"Я видел больше закатов, чем мне осталось увидеть. Солнце встает, когда приходит время и, нравится тебе это или нет, заходит, когда приходит время", - написал он.

Грустный пост продюсер сопроводил собственным портретом на фоне заката.

У Джо Джесона диагностировали последнюю стадию рака поджелудочной железы.

Скриншот поста (twitter.com/Joe5Jackson)

Ранее появилась информация, что отец Майкла Джексона находится при смерти.

Один из сыновей, Джермен Джексон, сообщил, что Джо осталось мало жить, но их отец все равно не хочет никого видеть.

Хотя Джексон боролся с болезнью в течение длительного периода времени, он, как сообщается, попросил ограничить доступ его семье к медицинской документации и его посещению. Семья отца все равно посетила. В больницу в Лас-Вегасе к Джо пришли его жена Кэтрин Джексон, дочки Ребби и Джо Вонни и внучка Яши Браун. 

Джо Джексон уже несколько лет страдает деменцией, а также слепотой после перенесенного инсульта в 2015 году.

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Теги: Майкл Джексон, Джексон
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