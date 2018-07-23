"Я була страшенно набряклою": Катя Варнава розповіла, як скинула 20 кілограмів

Фото: Катерина Варнава (instagram.com/kativarnava)

Артистка поділилася своїми методами схуднення

Нещодавно відома російська артистка Катерина Варнава дуже сильно схудла. Їй вдалося за кілька місяців скинути 20 кілограмів своєї ваги. Про те, як це вдалося, вона розповіла виданню "Собеседник".

"Хочеш схуднути – треба скористатися словами Фаїни Раневської: "Їж голою перед дзеркалом! Я в якийсь момент відмовилася приймати себе такою, якою була. Подивилася з боку, на фотографії і своє зображення в телевізорі і сильно собі не сподобалася", - повідомила зірка.

Фото: Катерина Варнава (instagram.com/kativarnava)

Багато хто вважає, що знаменитість не сильно відрізняється від тієї, якою була до схуднення. Варнава розповіла, у чому тут заковика і про свої проблеми із зайвою вагою.

"Багато, коли дізнаються про те, що я скинула 20 кг, запитують: "Як же ти виглядала раніше?" Коли у тебе високий зріст і коли ти достатньо спортивна людина, вага розподіляється по тілу так, що на перший погляд і не скажеш, що багато важиш. Я була страшенно набряклою. Неправильно харчувалася – з-за цього у мене було багато прищів. Зараз звинувачують в тому, що я зробила безліч пластичних операцій. Але я нічого не робила. Подивіться, як зміниться ваше обличчя, коли ви скинете вагу, і тоді все зрозумієте", - поділилася артистка.

Фото: Катерина Варнава (instagram.com/kativarnava)

Також вона розповіла про свій раціон харчування. Катя Варнава їсть сир і яйця. "Як у будь-якої нормальної дівчата, у мене трапляються зриви. Можу з'їсти відразу дволітрову банку домашніх малосольних огірків або відерце морозива – з цим боротися не можу поки що, не вистачає сили волі. Але один раз в місяць можна собі дозволити", - сказала артистка.

Вона також додала, що часто намагається займатися спортом і підтримувати свій організм в тонусі. "Коли немає спорту, я відчуваю себе набагато гірше. Ми з Надею Сисоєвою, до речі, завантажили програму на телефон, присідали, віджималися, дивлячись один одному в очі. Це так мотивує!" – розповіла Варнава.

Нагадаємо, завідувач відділенням Інституту фізіології імені А. А. Богомольця НАН України Віктор Досенко назвав поширену звичку людей, які сидять на дієті, самообманом.

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