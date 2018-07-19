"Захворів ведмідь": Регіна Тодоренко розповіла про недуг коханого

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Навіть у такій ситуації Тодоренко намагається не падати духом

Телеведуча і мандрівниця Регіна Тодоренко повідомила своїм шанувальникам в мережі instagram неприємну новину. Як з'ясувалося, захворів коханий відомої телеведучої – російський співак, екс-соліст групи "Smash!!" Влад Топалов.

Так, Тодоренко жартівливо повідомила: "У мене захворів ведмідь. Що робити?"

Далі Регіна навела на камеру Влада Топалова в марлевій масці. При цьому у співака на голові красувався маленький хвостик. Пара розсміялася.

"Блін. Літо!" - з жалем підсумувала Тодоренко.

Регіна Тодоренко "хворіє" разом з коханим (скріншот: instagram.com/reginatodorenko)

Влад Топалов (скріншот: instagram.com/reginatodorenko)

Відзначимо, що тривалий час пара приховувала свій роман. Лише в середині червня Регіна і Влад вирішили розсекретити свої стосунки. При цьому зробили вони це під час невеликого спільного відпочинку в Лондоні, де Тодоренко святкувала своє 28-річчя.

До цього Тодоренко і Топалов вже публікували спільні фото. Нагадаємо, що в лютому 2018 року пара вирушила в Бурятію (східна Сибір), де вони виступили ведучими в рамках зйомки спецвипуска шоу "Орел і Решка".

Співаки активно ділилися спільними фото і відео, чим тільки підігрівали інтерес публіки до своєї парі. Тоді ж їх підписники запідозрили "щось незвичайне" в їх відносинах.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов в Бурятії (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Поки журналісти пишуть черговий роман і приписують мені вагітність, ми з Владом створюємо дещо більш цікаве", - підписала тоді знімок Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Закохані Тодоренко і Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, раніше STYLER писав, що Регіна Тодоренко нарешті розсекретила точну дату свого народження.

З цього приводу в мережі розпочався чи не справжній флешмоб, адже за правильну відповідь телеведуча пообіцяла новенький IPhone. Свою обіцянку вона, до речі, виконала.

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