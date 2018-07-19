"Заболел медведь": Регина Тодоренко рассказала о недуге любимого

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Даже в такой ситуации Тодоренко старается не падать духом

Телеведущая и путешественница Регина Тодоренко сообщила своим поклонникам в сети instagram неприятную новость. Как выяснилось, заболел возлюбленный известной телеведущей – российский певец, экс-солист группы "Smash!!" Влад Топалов.

Так, Тодоренко шутливо сообщила: "Ребята, у меня заболел медведь. Что делать?"

Далее Регина навела камеру на Влада Топалова в марлевой маске. При этом у певца на голове красовался маленький хвостик. Пара рассмеялась.

"Блин. Лето!" - с сожалением подытожила Тодоренко.

Регина Тодоренко "болеет" вместе с возлюбленным (скриншот: instagram.com/reginatodorenko)

Влад Топалов (скриншот: instagram.com/reginatodorenko)

Отметим, что длительное время пара скрывала свой роман. Лишь в средине июня Регина и Влад решили рассекретить свои отношения. При этом сделали они это во время небольшого совместного отдыха в Лондоне, где Тодоренко праздновала свое 28-летие.

До этого Тодоренко и Топалов уже публиковали совместные фото. Напомним, что в феврале 2018 года пара отправилась в Бурятию (восточная Сибирь), где они выступили ведущими в рамках съемки спецвыпуска шоу "Орел и Решка".

Певцы активно делились совместными фото и видео, чем только подогревали интерес публики к своей паре. Тогда же их подписчики заподозрили "что-то необычное" в их отношениях.

Регина Тодоренко и Влад Топалов в Бурятии (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Пока журналисты пишут очередной роман и приписывают мне беременность, мы с Владом создаем кое-что более интересное", - подписала тогда снимок Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Влюбленные Тодоренко и Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, ранее STYLER писал, что Регина Тодоренко наконец рассекретила точную дату своего рождения.

По этому поводу в сети начался едва ли не настоящий флешмоб, ведь за правильный ответ телеведущая пообещала новенький IPhone. Свое обещание она, кстати, выполнила.

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