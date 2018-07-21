"Дзеркало сучасної культури": Євген Філатов записав танцювальний трек з молодим українцем

WWWAAAVVVEEE (фото: прес-служба лейблу Vidlik)

Нова робота WWWAAAVVVEEE вийшла на лейблі Vidlik, на якому випускається ONUKA

Автор проекту The Maneken, саундпродюсер ONUKA Євген Філатов і молодий український виконавець WWWAAAVVVEEE (Володимир Мажора) записали спільний трек "Machine".

"Machine" - перша спільна робота Філатова і WWWAAAVVVEEE. Лейтмотивом композиції став пошук справжніх почуттів в епоху hi-tech.

За словами авторів, "Machine" це захоплююча танцювальна подорож крізь час і простір в ритмі синтіпоп і техно, яка доводить, що любов не чужа навіть роботам.

"Для мене WWWAAAVVVEEE - дзеркало сучасної культури. У його творчості вона всюдисуща: у звучанні, зовнішньому образі і позиціонуванні артиста. У всьому, що він робить, відображаються тенденції, які зараз панують в настрої української молоді", - прокоментував Філатов.

WWWAAAVVVEEE - Machine

WWWAAAVVVEEE - електронний проект двадцятирічного Володимира Мажори. Свої перші композиції музичний вундеркінд написав в 11-річному віці, а вже в 15 прославився в інтернеті. У пошуках ідеального звучання в своїх перших альбомах музикант випробував найрізноманітніші стилі - від нео-соулу до танцювальної електроніки, невпинно продовжуючи експериментувати з формою і змістом.

Дебютний лонгплей WWWAAAVVVEEE буде виданий на лейблі Vidlik вже цієї осені.

Раніше Styler писав про те, що росіяни ставлять тисячі дизлайків під україномовними кліпами, які вибиваються в рейтингу YouTube. Це є новою формою гібридної війни Кремля проти України.

Відео: РБК-Україна