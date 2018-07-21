"Зеркало современной культуры": Евгений Филатов записал танцевальный трек с молодым украинцем

WWWAAAVVVEEE (фото: пресс-служба лейбла Vidlik)

Новая работа WWWAAAVVVEEE вышла на лейбле Vidlik, на котором выпускается ONUKA

Автор проекта The Maneken, саундпродюсер ONUKA Евгений Филатов и молодой украинский исполнитель WWWAAAVVVEEE (Владимир Мажора) записали совместный трек "Machine".

"Machine" - первая совместная работа Филатова и WWWAAAVVVEEE. Лейтмотивом композиции стал поиск настоящих чувств в эпоху hi-tech.

По словам авторов, "Machine" это увлекательное танцевальное путешествие сквозь время и пространство в ритме синтипопа и техно, которое доказывает, что любовь не чужда даже роботам.

"Для меня WWWAAAVVVEEE - зеркало современной культуры. В его творчестве она вездесуща: в звучании, внешнем образе и позиционировании артиста. Во всем, что он делает, отражаются тенденции, которые сейчас царят в настроении украинской молодежи", - прокомментировал Филатов.

WWWAAAVVVEEE - Machine

WWWAAAVVVEEE - электронный проект двадцатилетнего Владимира Мажоры. Свои первые композиции музыкальный вундеркинд написал в 11-летнем возрасте, а уже в 15 прославился в интернете. В поисках идеального звучания в своих первых альбомах музыкант опробовал самые разнообразные стили - от нео-соула до танцевальной электроники, неустанно продолжая экспериментировать с формой и содержанием.

Дебютный лонгплей WWWAAAVVVEEE будет издан на лейбле Vidlik уже этой осенью.

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Видео: РБК-Украина